4th and Goal 2019 — онлайн-гра про американський футбол, створена Тоні Корбіном. У цій грі ви граєте за захисника своєї футбольної команди, і вам потрібно робити дзвінки, щоб забити тачдауни та конвертувати їх. Вибирайте різні ходи з підручника, щоб створити чудову гру в пас, або спробуйте вирвати кілька метрів для себе та налаштувати іншу гру. Розумно вибирайте свої ігри з посібника, щоб розблокувати інших гравців, щоб спробувати забити, і спробувати зробити це командною зусиль! Переміщення – клавіші зі стрілками Pass/Play – A/S/D Boost – W Snap ball – Пробіл Навігація меню – Mouse4th і Goal 2019 були створені Тоні Корбіном. Це частина серії 4th and Goal, яка розпочалася ще в 2009 році. З тих пір Тоні Корбін також створив різні ігри про американський футбол, як-от Linebacker Alley і Linebacker Alley 2, які також доступні на Poki!

Вебсайт: poki.com

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