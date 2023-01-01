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Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

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Linebacker Alley — популярна гра в американський футбол в Інтернеті, створена Тоні Корбіном. Хоча гра має простий геймплей, вона вже давно користується популярністю. Мета гри lineback Alley — прорвати лінію захисту суперника та забити тачдаун. Кожного разу, коли ви забиваєте тачдаун, ви переходите на новий рівень, де більше супротивників намагаються подолати вас. Гра починається з підручника, щоб ознайомити вас з елементами керування та доступними спеціальними посиленнями. З цього моменту ви повинні зробити якомога більше приземлень! Рух ліворуч — клавіша зі стрілкою вліво. Рух вправо — клавіша зі стрілкою вправо. Стрілка вперед — клавіша зі стрілкою вгору. Обертання — STony Corbin створив серію Linebacker Alley. Окрім Linebacker Alley, він також створив Linebacker Alley 2, яка також доступна на Poki.

Вебсайт: poki.com

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