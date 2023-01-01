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Linebacker Alley 2

Linebacker Alley 2

poki.com

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Linebacker Alley 2 — друга частина популярної серії Linebacker Alley. Це гра в американський футбол, створена Тоні Корбіном. У Linebacker Alley 2 мета — прорвати захисні лінії суперника та забити тачдаун. Кожного разу, коли ви забиваєте тачдаун, ви переходите на новий рівень, де більше супротивників намагаються подолати вас. У цій версії ви можете не тільки використовувати алею, але й бігати навколо поля. У грі 14 рівнів. Рух - клавіші зі стрілками Boost - W Spin - STony Corbin створив серію Linebacker Alley. Окрім Linebacker Alley 2, він також створив Linebacker Alley, яка також доступна на Poki.

Вебсайт: poki.com

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