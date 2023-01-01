Classic Bowling

Отримайте 300 балів за ідеальну гру в класичному боулінгу! У цій спортивній грі вам потрібно встановити новий рекорд у боулінгу. Перед кожним кидком ви можете встановити стартову позицію свого гравця. Потім виберіть потужність і кут обертання для удару!

Вебсайт: poki.com

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