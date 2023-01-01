Fidget Spinner High Score

Обертайтеся, щоб виграти, і ніколи не зупиняйтеся! Ця аркадна гра про оволодіння імпульсом. Почніть із швидкого помаху та намагайтеся продовжувати обертати іграшку. Ви можете підвищити швидкість і купити нові наклейки. Встановіть новий рекорд фіджет-спіннера!

Вебсайт: poki.com

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