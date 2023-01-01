Пролітайте по трубах, не розбиваючись! Ця надзвичайно захоплююча аркадна гра викликала всесвітнє захоплення Flappy Bird. Ви повинні швидко реагувати, щоб проскочити через кожен набір труб. Вимірюйте кожен хід ідеально, щоб продовжити політ і встановити високий бал!

Вебсайт: poki.com

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