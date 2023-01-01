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Flappy Bird

Flappy Bird

poki.com

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Пролітайте по трубах, не розбиваючись! Ця надзвичайно захоплююча аркадна гра викликала всесвітнє захоплення Flappy Bird. Ви повинні швидко реагувати, щоб проскочити через кожен набір труб. Вимірюйте кожен хід ідеально, щоб продовжити політ і встановити високий бал!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flappy Bird». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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