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Poki Klondike Solitaire

Poki Klondike Solitaire

poki.com

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Складайте карти від туза до короля в пасьянсі Poki Klondike! Ця карткова гра дозволяє змагатися на чотирьох рівнях складності. Ваш рахунок залежить від того, наскільки швидко ви робите кожен хід. Не проходьте через колоду занадто багато разів!

Вебсайт: poki.com

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