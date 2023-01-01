Poki Klondike Solitaire

Складайте карти від туза до короля в пасьянсі Poki Klondike! Ця карткова гра дозволяє змагатися на чотирьох рівнях складності. Ваш рахунок залежить від того, наскільки швидко ви робите кожен хід. Не проходьте через колоду занадто багато разів!

Вебсайт: poki.com

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