Tingly Solitaire

Зіграйте в пасьянс Клондайк! Ви можете складати карти в порядку спадання та чергуючи масті. Мета полягає в тому, щоб створити кожен костюм у верхньому правому куті. Ви будете заробляти бали за кожен правильний хід. Таймер цокає!

Вебсайт: poki.com

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