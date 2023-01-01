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Poki Spider Solitaire

Poki Spider Solitaire

poki.com

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Складіть колоду, щоб виграти в пасьянсі Poki Spider Solitaire! Ви можете грати в цю сольну карткову гру однією, двома або чотирма мастями. Мета — розкласти карти кожної масті. Якщо ви правильно розташуєте стек від короля до туза, він піде до купи перемоги!

Вебсайт: poki.com

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