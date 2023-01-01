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Amazing Solitaire

Amazing Solitaire

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Вебсайт: poki.com

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Amazing Solitaire — це гра на мислення, у якій ви складаєте всі картки в колоду в порядку зростання або спадання. Тренуйте свій мозок, розкладаючи пасьянс, для перемоги в якому потрібні навички, стратегія та терпіння. Окрім пасьянсів, ви можете користуватися такими функціями, як перетасування карт, підрахунок ходів і перевірка загальної статистики, щоб побачити свої ігрові звички та досягнення. Є три налаштування складності, а також три режими гри, щоб ви могли вибрати ідеальний для себе темп: одна масть, дві масті та чотири масті. Не забудьте скористатися підказками та посиленнями скасування/повторення! Не забудьте поділитися Amazing Solitaire зі своїми друзями! Використовуйте свій палець або ліву кнопку миші, щоб вибрати плитку. Ви можете використовувати цифрові клавіші або панель у грі, щоб ввести число. Ви повинні визначити відповідні цифри для кожного місця. Кожен рядок, стовпець і розділ повинні містити по одній цифрі. Якщо ви застрягли, скористайтеся підказкою! Amazing Solitaire створено Amazing Hedgehog. Грайте в інші ігри на Poki: Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect і Amazing Dominoes. Ви можете грати в Amazing Solitaire безкоштовно на Poki. У Amazing Solitaire можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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