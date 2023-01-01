Amazing Sticky Hex — це гра-головоломка, яка оновлює відповідний жанр. Це шестикутна головоломка, у якій потрібно знайти один правильний хід, щоб вирішити всю головоломку. Вам потрібно перетягнути один із різнокольорових дорогоцінних каменів на ключову плитку так, щоб вона охоплювала якомога більше плиток. Іноді важко визначити, яка плитка правильна, тому сміливо використовуйте підказки та посилення, коли ви застрягли. За допомогою підказки можна виділити плитку, яку потрібно залити відповідним кольором. Чим менше ходів ви зіграєте, щоб закінчити рівень, тим більше зірок ви заробите. Повторіть рівні, щоб отримати всі 3 зірки, якщо вам не вдалося вперше. Чи зможете ви пройти всі рівні в Amazing Sticky Hex лише кількома рухами? Не забудьте поділитися цим із друзями, щоб ви могли порівняти свої результати! Перетягніть один із дорогоцінних каменів на плитку, щоб вона містила якомога більше плиток. Ви виграєте, якщо зможете заповнити кожну плитку без пропусків. Amazing Sticky Hex створив Amazing Hedgehog. Грайте в інші казуальні ігри на Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect і Amazing Dominoes. Ви можете безкоштовно грати в Amazing Sticky Hex на Poki. У Amazing Sticky Hex можна грати на своєму комп’ютер і мобільні пристрої, такі як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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