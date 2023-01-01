Розбивайте чарівні плитки в Cute Puzzle Witch! Ця гра-головоломка запропонує вам лопати плитки з відьомськими капелюхами, бантами та зірками. Ви можете підірвати бомби, щоб очистити велику територію. Вдарте сніжинку, щоб уповільнити час і зробити більше рухів!

Вебсайт: poki.com

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