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Solitaired

Solitaired

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Вебсайт: solitaired.com

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З Solitaired: Зіграйте в понад 500 версій гри: включно з Klondike Turn 1 і Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid і Golf. Скасувати ходи - зробити неправильний хід? Ми дозволяємо вам легко скасувати. Відстежуйте свої ходи та час. Якщо ви любите грати, ви захочете відстежувати, скільки ходів потрібно, щоб виграти партію, і скільки це займає часу. Поставте собі виклик, щоб побити свій рекорд часу та кількості ходів. Практика робить досконалим! Створіть безкоштовний обліковий запис. Якщо хочете, ви можете зареєструвати обліковий запис, щоб зберегти гру та продовжити гру з того місця, де ви зупинилися, на будь-якому пристрої. Ми навіть відстежуватимемо всі ігри, у які ви грали, включаючи час до завершення та загальну кількість ходів. Ви побачите, як з часом станете краще. Жодної реклами. Ми знаємо, що реклама може відволікати під час гри та сповільнювати процес гри. На нашому сайті немає реклами. Гра дня - щодня грайте в нову гру, яку можна виграти. Насолоджуйтесь чистим дизайном і анімацією. Ми розробили наші гральні карти класичними та чистими, тому їх легко читати. Наші анімації залучають вас. Ви також можете налаштувати дизайн і гральні карти.

Вебсайт: solitaired.com

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