99 Balls — це аркадна гра, розроблена BuyHTML5. Вдихаючи нове життя в такі класичні ігри, як Bubble Shooter і Breakout, 99 Balls трохи прикрашає ситуацію. Ви помітите кульки з цифрами. Кожне число відповідає тому, скільки разів вам потрібно вдарити по м’ячу, щоб знищити його, перш ніж він досягне нижньої частини екрана. Ви можете збирати кола, коли знищили м’яч, а потім витрачати ці кола, щоб розблокувати нову зброю та отримати максимум задоволення. У мене 99 м’ячів, але м’яч, який ви матимете в цій грі, не один. Клацніть і перетягніть курсор, щоб прицілитися, і відпустіть, щоб стріляти. Порада: не цільтеся ні в одну м’яч. Натомість скористайтеся посібником зі стрільби, щоб розробити стратегію своїх ходів.99 Balls створено BuyHTML5. Грайте в інші їхні ігри на Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing і Winter Dodge.

Вебсайт: poki.com

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