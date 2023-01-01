Mahjong Cards — настільна гра, створена Indiesoft. Mahjong Card пропонує унікальний досвід маджонгу, показуючи колоду карт замість традиційних плиток маджонгу. Ваше завдання — поєднати дві однакові гральні карти та спробувати видалити всю колоду карт. Зверніть увагу на те, що ви можете видалити лише вільні плитки, які не закриті іншими плитками, або які мають принаймні одну сторону вільною. Якщо ви застрягли, ви можете скористатися опцією перемішування внизу сторінки гри. Перевірте картки Маджонг: плитки колодних карток тепер у моді! Зіставте дві однакові карти маджонгу, послідовно клацаючи або торкаючись їх. Картки Маджонг створено Indiesoft. Вони створили дивовижного Puffy Cat. Ви можете грати безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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