WebCatalog

Mahjoctopus

Mahjoctopus

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mahjoctopus» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Mahjoctopus — це гра-головоломка, яка поєднує веселі частини маджонгу та класичних карткових ігор, таких як пасьянс. У цій розкішній головоломці на підводну тематику ви будете сортувати плитки в порядку зростання або спадання. Перевірте число на плитці в нижній частині екрана та вибирайте нову картку зі стопки, доки не побачите число, яке стоїть перед чи після нього. Натискання правильної плитки перемістить її в нижню частину ігрової панелі. Отримайте більше карт із колоди, якщо у вас немає числа, яке можна поєднати в пару. Якщо ви застрягли, сміливо використовуйте функцію скасування або отримайте плитку. Не забудьте торкнутися таємничих морських істот, які час від часу з’являються, щоб отримати їхні сюрпризи! Перевірте число на плитці внизу екрана та виберіть нову картку зі стопки, доки не натрапите на число що йде до або після нього. Ви можете натиснути на плитку, щоб перемістити її у відповідне місце. Mahjoctopus створено Adgard. Грайте в інші захоплюючі ігри на Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng і Merge to Million. Ви можете грати в Mahjoctopus безкоштовно на Poki. У Mahjoctopus можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mahjoctopus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

One Hundred Castles Solitaire

One Hundred Castles Solitaire

poki.com

Mosaic Puzzle Art

Mosaic Puzzle Art

poki.com

Solitaire Golf

Solitaire Golf

poki.com

Solitaire Reverse

Solitaire Reverse

poki.com

Australian Patience

Australian Patience

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Numbers

Numbers

poki.com

Bubble Sorting

Bubble Sorting

poki.com

Wordy Pop

Wordy Pop

poki.com

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

MadZOOng

MadZOOng

poki.com

UnpuzzleR

UnpuzzleR

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності