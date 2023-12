Mahjoctopus — це гра-головоломка, яка поєднує веселі частини маджонгу та класичних карткових ігор, таких як пасьянс. У цій розкішній головоломці на підводну тематику ви будете сортувати плитки в порядку зростання або спадання. Перевірте число на плитці в нижній частині екрана та вибирайте нову картку зі стопки, доки не побачите число, яке стоїть перед чи після нього. Натискання правильної плитки перемістить її в нижню частину ігрової панелі. Отримайте більше карт із колоди, якщо у вас немає числа, яке можна поєднати в пару. Якщо ви застрягли, сміливо використовуйте функцію скасування або отримайте плитку. Не забудьте торкнутися таємничих морських істот, які час від часу з’являються, щоб отримати їхні сюрпризи! Перевірте число на плитці внизу екрана та виберіть нову картку зі стопки, доки не натрапите на число що йде до або після нього. Ви можете натиснути на плитку, щоб перемістити її у відповідне місце. Mahjoctopus створено Adgard. Грайте в інші захоплюючі ігри на Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng і Merge to Million. Ви можете грати в Mahjoctopus безкоштовно на Poki. У Mahjoctopus можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

