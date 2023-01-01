Solitaire Reverse — це карткова гра, у якій звичайні правила пасьянсу міняються: тепер ви починаєте з кінцевої позиції та намагаєтеся спуститися до початкової позиції. Ваше завдання — розіграти карти, вартість яких рівно на одну цифру більша або менша за відкриту карту в нижньому правому куті. Цей пасьянс змінює все! Продовжуйте витрачати свої тяжко зароблені корони на нові теми та насолоджуйтесь грою з новим чудовим фоном! Використовуйте курсор, щоб вибрати карту, якою ви хочете зіграти, і натисніть на неї. Solitaire Reverse створено DrMop. Перегляньте інші його ігри Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience та Solitaire Golf на Poki!

Вебсайт: poki.com

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