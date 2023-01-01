King of Mahjong — гра-головоломка, яка виводить класичний маджонг на абсолютно новий рівень. Ваша мета - з'єднати дві однакові плитки за допомогою трьох або менше прямих ліній. Цього разу ви насолоджуватиметеся оновленою пригодою Маджонг із великою різноманітністю красивих плиток, включаючи метеликів, дорогоцінні камені, фрукти та чарівних тварин! Але це ще не все – ця гра пропонує кілька складних режимів, щоб перевірити ваші навички розгадування головоломок. Розблокуйте режим Marathon для нескінченної гри, змагайтеся з іншими в режимі PVP або насолоджуйтесь чимось новим щодня в режимі Календаря! Щоб отримати високий бал, спробуйте зіставити плитки, які розташовані далі одна від одної, щоб отримати більше зірок. Розважайтеся в King of Mahjong!

Вебсайт: poki.com

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