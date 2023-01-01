ГРАТИ БУДЬ-ДЕ Легко грати будь-де та будь-коли. Якщо ви ввійшли в систему, ви можете продовжити з того місця, де зупинилися, на будь-якому пристрої. Ваші головоломки будуть доступні в програмі та в Інтернеті. ЩОДЕННІ ПАЗЛИ Кросворд: Кросворд у програмі — це та сама головоломка, яку щодня друкують у газеті New York Times. Його складність зростає з понеділка по суботу. Недільна головоломка середнього рівня (але найбільша). Міні-кросворд: міні-кросворд — це короткий кросворд, який ви можете пройти за кілька хвилин — він ідеальний для гри під час перерв у вашому дні. Міні не збільшує складність протягом тижня та має простіші підказки. Spelling Bee: скремблінг – ваша сильна сторона? Грайте в Spelling Bee і подивіться, скільки слів ви можете скласти з 7 букв. Нові головоломки Spelling Bee доступні щодня о 3:00 за східним часом. НАБЕРКИ МІНІ-ТА МІДІ-ПАЗЛІВ Завантажте ці тематичні головоломки та додайте їх до своєї колекції. Перша головоломка в кожному наборі безкоштовна. Обов’язково перевіряйте наявність нових пакетів. МИНУЛІ ЗАГАДКИ Абоненти Crossword можуть грати в Crossword і Mini з наших архівів, які датуються 1993 роком. ФУНКЦІЇ, ЯКІ ДОПОМОГУТЬ ВАМ ВИРІШИТИ Перевірте або відкрийте окремі клітинки кросворду, слова чи всю головоломку або ввімкніть автоматичну перевірку, щоб допомогти вам завершити головоломку. Увімкніть нашу темну колірну схему, щоб грати в будь-який час доби. Вимірюйте час самостійно або вимкніть таймер, щоб грати на вашій швидкості. ТАБЛИЦІ ЛІДЕРІВ Заповніть щоденний міні-кросворд і порівняйте час розгадування з друзями. Вам не потрібна підписка, щоб отримати доступ до цієї функції, але вам потрібно створити безкоштовний обліковий запис New York Times, якщо у вас його немає.

Вебсайт: nytimes.com

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