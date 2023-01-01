Spelling Bee – дуже популярна гра в слова в США. Правила Spelling Bee досить прості. Знайдіть якомога більше слів у наборі з 7 букв. Кожен день вам дають 7 нових букв - 6 простих і одну обов'язкову. Потрібно клацати по буквах на екрані або клавіатурі, щоб скласти з них слова довжиною в 4 букви. У цьому випадку ви можете використовувати будь-яку кількість літер будь-яку кількість разів, але кожне слово має містити центральну літеру. Чим більше слів, тим більше очок ви отримаєте. Детальніші правила дивіться нижче.

Вебсайт: spellingbeegame.org

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