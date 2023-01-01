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Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

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Вебсайт: poki.com

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Word City Uncrossed — це гра-головоломка зі словами, створена Unico Studio, у якій ви можете подорожувати навколо земної кулі, поєднуючи літери у значущі слова. Зберіть задані букви, щоб створити якомога більше слів, щоб пройти рівень і збирати монети. Ви відвідаєте наступне місто, коли розгадаєте всі головоломки в місті. Не забудьте використовувати свої монети, щоб придбати бонуси та підказки, які допоможуть вам у дорозі. Хочете подорожувати світом, практикуючи свій словниковий запас? Word City Uncrossed — це правильна гра для вас! Клацніть букву, щоб почати рядок, і перетягніть поверх інших літер, щоб скласти значущі слова. Word City Uncrossed створено Unico Studio. Вони створили легендарну гру-головоломку Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed і 4 Pics 1 Word. Грайте безкоштовно на Poki!

Вебсайт: poki.com

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