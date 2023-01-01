Logic Master 1 — це гра для мислення, де вам будуть представлені різноманітні складні головоломки та загадки, які перевірять ваш мозок і змусять вас мислити нестандартно. За красивою мальованою графікою та веселою музикою чекає багато каверзних питань! Це не той тип питань, які ви бачите щодня, тому добре подумайте, перш ніж відповідати на них! Навіть якщо вам здається, що ви знаєте відповідь, вам слід прочитати запитання ще раз, оскільки гра може вимагати від вас подумати з іншої точки зору. Усі вони створені, щоб розвивати вашу пам’ять, увагу та здатність мислити нестандартним способом! Це навіть може допомогти вам покращити вашу пам’ять, візуальну обробку та координацію форми та кольору поїзда! Гра також оцінюватиме, наскільки швидко та ефективно ви відповідаєте на ці запитання, щоб ви могли визначити, як гра оцінює вашу увагу. Не забувайте, що ви завжди можете отримати підказку, якщо ви застрягли на рівні! Вам не потрібно мати високий IQ або бути генієм, як Ейнштейн, щоб досягти успіху в цій грі, але ми радимо вам грати в неї, навіть якщо ви геній! Натисніть або торкніться відповіді на екрані, щоб вибрати її.Logic Master 1 створено Unico Studio. Вони створили такі легендарні ігри-головоломки, як Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word і Word MonstersYou можна грати в Logic Master 1 безкоштовно на Poki. У Logic Master 1 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Logic Master 1». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.