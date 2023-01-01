WebCatalog

Logic Master 1

Logic Master 1

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Logic Master 1» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Logic Master 1 — це гра для мислення, де вам будуть представлені різноманітні складні головоломки та загадки, які перевірять ваш мозок і змусять вас мислити нестандартно. За красивою мальованою графікою та веселою музикою чекає багато каверзних питань! Це не той тип питань, які ви бачите щодня, тому добре подумайте, перш ніж відповідати на них! Навіть якщо вам здається, що ви знаєте відповідь, вам слід прочитати запитання ще раз, оскільки гра може вимагати від вас подумати з іншої точки зору. Усі вони створені, щоб розвивати вашу пам’ять, увагу та здатність мислити нестандартним способом! Це навіть може допомогти вам покращити вашу пам’ять, візуальну обробку та координацію форми та кольору поїзда! Гра також оцінюватиме, наскільки швидко та ефективно ви відповідаєте на ці запитання, щоб ви могли визначити, як гра оцінює вашу увагу. Не забувайте, що ви завжди можете отримати підказку, якщо ви застрягли на рівні! Вам не потрібно мати високий IQ або бути генієм, як Ейнштейн, щоб досягти успіху в цій грі, але ми радимо вам грати в неї, навіть якщо ви геній! Натисніть або торкніться відповіді на екрані, щоб вибрати її.Logic Master 1 створено Unico Studio. Вони створили такі легендарні ігри-головоломки, як Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word і Word MonstersYou можна грати в Logic Master 1 безкоштовно на Poki. У Logic Master 1 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Logic Master 1». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

Word Slide

Word Slide

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Brain Test 3: Tricky Quests

Brain Test 3: Tricky Quests

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Who Is?

Who Is?

poki.com

Brain Test: Tricky Words

Brain Test: Tricky Words

poki.com

Word Monsters

Word Monsters

poki.com

4 Pics 1 Word

4 Pics 1 Word

poki.com

Brain Quiz 3D

Brain Quiz 3D

poki.com

Pop It Master

Pop It Master

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності