Pop It Master — розслаблююча онлайн-гра-головоломка. Гра заснована на відомих непосидах Pop It. У цій грі ваше завдання — натиснути на пуговиці, щоб вони лопнули й розблокували барвисту іграшку. Будьте уважні, щоб лопнути кожну бульбашку і нічого не залишити! Якщо ви зберете всю колекцію з 80 іграшок-непосид, ви зможете розблокувати секретний режим. Чи готові ви до задовільного досвіду цифрового вискакування? Насолоджуйтеся реалістичними заспокійливими звуками та відчуттями, які може запропонувати Pop It Master! Поп - торкніться або клацніть лівою кнопкою миші. Pop It Master створено компанією Rad Brothers. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pop It Master». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.