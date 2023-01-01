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Pop It Master

Pop It Master

poki.com

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Pop It Master — розслаблююча онлайн-гра-головоломка. Гра заснована на відомих непосидах Pop It. У цій грі ваше завдання — натиснути на пуговиці, щоб вони лопнули й розблокували барвисту іграшку. Будьте уважні, щоб лопнути кожну бульбашку і нічого не залишити! Якщо ви зберете всю колекцію з 80 іграшок-непосид, ви зможете розблокувати секретний режим. Чи готові ви до задовільного досвіду цифрового вискакування? Насолоджуйтеся реалістичними заспокійливими звуками та відчуттями, які може запропонувати Pop It Master! Поп - торкніться або клацніть лівою кнопкою миші. Pop It Master створено компанією Rad Brothers. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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