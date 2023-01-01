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Puppet Master

Puppet Master

poki.com

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Puppet Master — це найкраща клікерна гра про знищення, створена FreezeNova. Чудово підходить для зняття стресу або тих днів, коли вам просто хочеться щось кинути, Puppet Master дозволяє вам впоратися з розчаруванням на іграшковій ляльці, використовуючи широкий спектр різноманітної зброї. Хочете кинути ніж, постріляти з автомата чи запустити ракету? Це все можливо в Puppet Master на Poki! Розблокуйте більше зброї, завдаючи більше шкоди, і доведіть, хто найкращий Ляльковод у цій захоплюючій грі в жанрі ragdoll! Елементи керування: Миша - натисніть, щоб стріляти/кидати зброю Про творця: Puppet Master створений FreezeNova. Вони також є творцями Masked Forces, Masked Shooters тощо.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Puppet Master». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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