Puppet Master — це найкраща клікерна гра про знищення, створена FreezeNova. Чудово підходить для зняття стресу або тих днів, коли вам просто хочеться щось кинути, Puppet Master дозволяє вам впоратися з розчаруванням на іграшковій ляльці, використовуючи широкий спектр різноманітної зброї. Хочете кинути ніж, постріляти з автомата чи запустити ракету? Це все можливо в Puppet Master на Poki! Розблокуйте більше зброї, завдаючи більше шкоди, і доведіть, хто найкращий Ляльковод у цій захоплюючій грі в жанрі ragdoll! Елементи керування: Миша - натисніть, щоб стріляти/кидати зброю Про творця: Puppet Master створений FreezeNova. Вони також є творцями Masked Forces, Masked Shooters тощо.

Вебсайт: poki.com

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