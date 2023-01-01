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Gun Master 2

Gun Master 2

poki.com

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Gun Master 2 — дивовижний симулятор стрільбища від Craneballs Studio. Ви коли-небудь хотіли знати, з яких частин складається рушниця? І які частини ви можете вдосконалити, щоб покращити свою зброю різними способами? Відкривайте, налаштовуйте та покращуйте свою улюблену зброю! Потім попрактикуйтесь у стрільбі в тирі з кількома рухомими мішенями. Заробляйте більше грошей, щоб створити свою колекцію зброї, і будьте готові до всього, що трапиться на вашому шляху. Від пістолетів до штурмових гвинтівок і кулеметів тощо ви можете повністю налаштувати та додати аксесуари до своєї колекції зброї в Gun Master 2. Створіть неперевершений арсенал, щоб довести, що ви – майстер зброї. Елементи керування: миша – прицілюйтеся та клацайте, щоб стріляти Про творця :Gun Master 2 створено студією Craneballs із Чеської Республіки. Вони також є творцями Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters тощо!

Вебсайт: poki.com

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