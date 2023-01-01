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Thirteen

Thirteen

poki.com

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Thirteen — це стрімка гра-стрілялка, у якій ви можете брати участь у онлайн-битвах проти реальних гравців або відточувати свої навички, практикуючись самостійно. Взявши на себе роль чарівних аватарів, ви озброєні випадковою зброєю кожного раунду, щоб розбивати спеціальні ящики та знищувати своїх ворогів. Не забудьте збирати монети, щоб покращити свій арсенал і підвищити свої здібності. Чим більше ви граєте, тим сильніший ви!

Вебсайт: poki.com

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