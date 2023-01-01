Double Panda — це чарівна гра на платформі для одного або двох гравців, де ви керуєте великою та червоною пандами, щоб досягти кінця! Кожна панда має свої унікальні здібності: червона панда лазить по бамбуку та збирає ключі, а велика панда пливе по воді та стрибає на ворогів. Коли платформа надто висока, щоб дістатися? Не переживай! Ці дві панди можуть співпрацювати, одна несе іншу, щоб разом стати сильнішими. Чи можете ви та ваші друзі координувати свої дії так само легко, як наші дві милі панди?

Вебсайт: poki.com

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