Tank Trouble — онлайн-гра про танки, де ви їдете лабіринтом і стріляєте ракетами у своїх ворогів. Tank Trouble зіткнеться з кмітливими армійськими генералами на полях битв, схожих на лабіринт. У режимі Solo ви зіткнетеся з Лайкою, майстром війни. Ви також можете кинути виклик одному чи двом у війні для кількох гравців. З’являються спеціальні предмети, які дають вам перевагу над ворогами, як-от ракети, розкидані бомби або подвійна гармата. Завжди переконайтеся, що ракети не відскакують від стін, убиваючи ваш власний танк. У режимі Solo ви керуєте танком за допомогою клавіш зі стрілками. Ви стріляєте з простором. Проїжджайте крізь лабіринт, щоб знайти своїх ворогів, і стріляйте з точки збереження, перш ніж вони націлять на вас свою гармату. У багатокористувацькому режимі гравець 1 грає за допомогою клавіш «WASD» для водіння та «Q» для стрільби. Гравець 2 використовує клавіші зі стрілками та пробіл. Гравець 3 може грати за допомогою миші. Tank Trouble створена датською компанією Mads Purup. Грайте в Tank Trouble онлайн безкоштовно на Poki. Poki — найбільший ігровий онлайн-майданчик. Щомісяця понад 30 мільйонів гравців грають онлайн на Poki. Хочете відкрити для себе більше чудових ігор? Перегляньте домашню сторінку Poki з нашими найновішими іграми або почніть своє відкриття на нашій сторінці Популярні ігри. Якщо ви любите грати в Tank Trouble, вам також сподобається Clash Of Armor або будь-яка з цих інших ігор про танки.

Вебсайт: poki.com

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