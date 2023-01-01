WebCatalog
Tank Trouble

Tank Trouble

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tank Trouble» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Tank Trouble — онлайн-гра про танки, де ви їдете лабіринтом і стріляєте ракетами у своїх ворогів. Tank Trouble зіткнеться з кмітливими армійськими генералами на полях битв, схожих на лабіринт. У режимі Solo ви зіткнетеся з Лайкою, майстром війни. Ви також можете кинути виклик одному чи двом у війні для кількох гравців. З’являються спеціальні предмети, які дають вам перевагу над ворогами, як-от ракети, розкидані бомби або подвійна гармата. Завжди переконайтеся, що ракети не відскакують від стін, убиваючи ваш власний танк. У режимі Solo ви керуєте танком за допомогою клавіш зі стрілками. Ви стріляєте з простором. Проїжджайте крізь лабіринт, щоб знайти своїх ворогів, і стріляйте з точки збереження, перш ніж вони націлять на вас свою гармату. У багатокористувацькому режимі гравець 1 грає за допомогою клавіш «WASD» для водіння та «Q» для стрільби. Гравець 2 використовує клавіші зі стрілками та пробіл. Гравець 3 може грати за допомогою миші. Tank Trouble створена датською компанією Mads Purup. Грайте в Tank Trouble онлайн безкоштовно на Poki. Poki — найбільший ігровий онлайн-майданчик. Щомісяця понад 30 мільйонів гравців грають онлайн на Poki. Хочете відкрити для себе більше чудових ігор? Перегляньте домашню сторінку Poki з нашими найновішими іграми або почніть своє відкриття на нашій сторінці Популярні ігри. Якщо ви любите грати в Tank Trouble, вам також сподобається Clash Of Armor або будь-яка з цих інших ігор про танки.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tank Trouble». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TankTrouble

TankTrouble

tanktrouble.com

Paper.io

Paper.io

poki.com

Tank Trouble 2

Tank Trouble 2

poki.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

8Bit Fiesta

8Bit Fiesta

poki.com

SuperBattle 2

SuperBattle 2

poki.com

Call of Tanks

Call of Tanks

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

Bubble Trouble 3

Bubble Trouble 3

poki.com

Base Bros

Base Bros

poki.com

Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

Starblast.io

Starblast.io

starblast.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності