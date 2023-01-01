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TankTrouble

TankTrouble

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Вебсайт: tanktrouble.com

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Tank Trouble — онлайн-гра про танки, де ви їдете лабіринтом і стріляєте ракетами у своїх ворогів. Tank Trouble зіткнеться з кмітливими армійськими генералами на полях битв, схожих на лабіринт. У режимі Solo ви зіткнетеся з Лайкою, майстром війни. Ви також можете кинути виклик одному або двом у багатокористувацькій війні. З’являються спеціальні предмети, які дають вам перевагу над ворогами, як-от ракети, розкидані бомби або подвійна гармата. Завжди переконайтеся, що ракети не відскакують від стін, вбиваючи ваш власний танк.

Вебсайт: tanktrouble.com

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