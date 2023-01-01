Зберіть свої війська та вирушайте на поле бою у War Master! У цій стратегічній грі ви командуєте армійською базою, яка піддається атаці. Вам належить будувати казарми, тренувати війська та вести їх у бій. Після того, як ви перемогли своїх ворогів, вони випадуть золоті медалі. Ви можете використовувати їх для підвищення рейтингу. З підвищенням рангу ви розблокуєте більше зброї, як-от танки, ударні гелікоптери та навіть ядерні бомби, які можна використовувати проти своїх ворогів. Ви стратегічний натхненник, який виграє кожну битву?

Вебсайт: poki.com

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