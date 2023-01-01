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ZomboTag

ZomboTag

poki.com

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ZomboTag — це бойова гра на арені, де ви повинні заразити всіх людей на кожному рівні за допомогою своєї постійно зростаючої армії! Просто переслідуйте та перемагайте ворогів на кожній арені, щоб підвищувати рівень і збирати покращення, щоб зробити себе та свою армію сильнішими! Ваші два головні союзники — стрибуни та моби: стрибуни стрибатимуть до ворогів, перш ніж повернутися до вас (думайте, як зомбі-бумеранги), а моби просто сидітимуть поруч із вами й атакуватимуть того, хто буде ближче! Перемагайте босів, розвивайте свою армію, ставайте сильнішими та подивіться, як довго ви можете витримати на арені!

Вебсайт: poki.com

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