ZomboTag — це бойова гра на арені, де ви повинні заразити всіх людей на кожному рівні за допомогою своєї постійно зростаючої армії! Просто переслідуйте та перемагайте ворогів на кожній арені, щоб підвищувати рівень і збирати покращення, щоб зробити себе та свою армію сильнішими! Ваші два головні союзники — стрибуни та моби: стрибуни стрибатимуть до ворогів, перш ніж повернутися до вас (думайте, як зомбі-бумеранги), а моби просто сидітимуть поруч із вами й атакуватимуть того, хто буде ближче! Перемагайте босів, розвивайте свою армію, ставайте сильнішими та подивіться, як довго ви можете витримати на арені!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ZomboTag». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.