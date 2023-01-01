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Furcifer's Fungeon

Furcifer's Fungeon

poki.com

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Furcifer's Fungeon — це автоматичний рогалик, у якому все, що ви робите, впливає на ваші таланти. Станьте гусаком-некромантом або берсерком із лезом грому! Збирайте легендарні предмети під час кожного заходу та повертайте їх додому, щоб у майбутньому отримати ще більше варіантів створення. Змагайтеся з безліччю різних типів ворогів і купою оновлень, щоб підвищити свій рівень і перемогти Fungeon!

Вебсайт: poki.com

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