Blobby Clicker — це проста клікерна гра, у якій ви вирощуєте свого власного Блобі! Блобі може виглядати як доброзичливий персонаж, але натискання на нього повільно зведе його з розуму. Чим більше злиться Блобі і чим більше ви натискаєте на нього, тим більше грошей ви заробите. Ви можете використати ці гроші, щоб придбати оновлення для свого Blobby, щоб зробити кожен клік ще ціннішим. Чим частіше ви натискаєте на Блобі, тим більше предметів ви відкриваєте для нього. Ви можете отримати різні типи хутра, отримати кілька крутих капелюхів і отримати доступ до різних місць для проживання Блобі. Чи можете ви виховати найкращого Блобі?

Вебсайт: poki.com

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