Idle Miner — це гра з неактивним клікером, у якій ви (за допомогою свого надійного кота) пробираєтеся через шахти, щоб збирати матеріали. Ви можете оновити свою кирку до нових мінералів і матеріалів, але те, що ви купуєте оновлення, не означає, що воно завжди буде кращим. Шахтуйте, клацайте та прокладайте свій шлях у грі та подивіться, як далеко ви можете дістатися! Натисніть дзвіночок унизу ліворуч, щоб швидше добувати. Дотримуйтеся посібника на початку гри, щоб дізнатися більше! Idle Miner створив Деніс Оленісон. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Idle Miner безкоштовно на Poki. Наразі в Idle Miner можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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