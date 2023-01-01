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Doggo Clicker

Doggo Clicker

poki.com

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Doggo Clicker — це неактивна гра-клікер, у якій ви повинні натиснути на свою собаку, щоб зробити її щасливішою! Є безліч різних оновлень, які ви можете отримати, щоб збільшити кількість клацань, які ви робите - від звичайної паперової миші до Собачого бога! Ви також можете придбати круті аксесуари для собаки, наприклад, корону для голови або взуття для лап! Досягнувши 100-го рівня, ви можете заробити ще більше барк-монет за клік, щоб стати сильнішим! Давайте побачимо, що ви та ваш друг візьмете верх!

Вебсайт: poki.com

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