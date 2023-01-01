Rock Paper Clicker — це клікерська гра, яка піднімає класичні ножиці для паперу на інший рівень. У цій грі ви не обмежені лише деякими скелями та об’єктами універмагу. Натомість ви маєте справу з водою, вогнем, повітрям, губками, людьми, зброєю, вовками, а якщо ви будете грати досить довго, то ще більше цікавих сюрпризів! Грати дуже легко: просто клацніть предмет або предмет зі списку, який перевершить поточний на екрані. Одягніть капелюх для роздумів і спробуйте уявити, як ці матерії та об’єкти можуть взаємодіяти один з одним. Чи маєте ви майстерність, необхідну для завершення Rock Paper Clicker? Знищіть заданий предмет на екрані, вибравши інший, який перевершує його. Наприклад: камінь б’є ножиці. Ножиці б’ють папір. Виберіть предмет – клацніть лівою кнопкою миші. Rock Paper Clicker розроблено американською командою розробників ігор Codebolt. Це їхня перша гра на Poki! У Rock Paper Clicker можна грати на робочому столі. Ви можете грати в Rock Paper Clicker безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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