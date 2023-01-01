WebCatalog
Rock Paper Clicker

Rock Paper Clicker

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rock Paper Clicker» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Rock Paper Clicker — це клікерська гра, яка піднімає класичні ножиці для паперу на інший рівень. У цій грі ви не обмежені лише деякими скелями та об’єктами універмагу. Натомість ви маєте справу з водою, вогнем, повітрям, губками, людьми, зброєю, вовками, а якщо ви будете грати досить довго, то ще більше цікавих сюрпризів! Грати дуже легко: просто клацніть предмет або предмет зі списку, який перевершить поточний на екрані. Одягніть капелюх для роздумів і спробуйте уявити, як ці матерії та об’єкти можуть взаємодіяти один з одним. Чи маєте ви майстерність, необхідну для завершення Rock Paper Clicker? Знищіть заданий предмет на екрані, вибравши інший, який перевершує його. Наприклад: камінь б’є ножиці. Ножиці б’ють папір. Виберіть предмет – клацніть лівою кнопкою миші. Rock Paper Clicker розроблено американською командою розробників ігор Codebolt. Це їхня перша гра на Poki! У Rock Paper Clicker можна грати на робочому столі. Ви можете грати в Rock Paper Clicker безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rock Paper Clicker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

GIRP

GIRP

poki.com

Find The Candy

Find The Candy

poki.com

Sink It

Sink It

poki.com

MadZOOng

MadZOOng

poki.com

Kiwi Clicker

Kiwi Clicker

poki.com

SlashZ

SlashZ

poki.com

Rusher Crusher

Rusher Crusher

poki.com

Screw Factory

Screw Factory

poki.com

String Theory Remastered

String Theory Remastered

poki.com

Little Alchemy 2

Little Alchemy 2

poki.com

Don't Spoil It

Don't Spoil It

poki.com

Backgammon

Backgammon

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності