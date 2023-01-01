Cat Clicker RE — це проста клікерна гра, де ви повинні клацнути по своєму коту, щоб отримати котячі бали! Купуючи покращення для вашого кота, ви збільшите кількість клацань, які ви робите, наприклад молоко, котяча м’ята чи миша, щоб пограти! Використовуючи Cat Sacrifice, ви відкриваєте більше оновлень і крутих нових аксесуарів для свого пухнастого друга, як-от пара сонцезахисних окулярів або гарний капелюх! Чи можете ви перетворити свого кошеня на найкрутішого кота?

Вебсайт: poki.com

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