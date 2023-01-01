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Find The Candy

Find The Candy

poki.com

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Find the Candy — це гра-головоломка на тему пошуку предметів, створена Adgard. Ваше завдання — дослідити рівні, зібрати якомога більше зірок і подарунків, намагаючись знайти заховану цукерку. У цій грі шукати об’єкти вам потрібно знайти безліч спеціальних об’єктів і зберігати їх у своїй вітрині. Ви можете взаємодіяти з об’єктами, піднімаючи та перетягуючи їх, щоб відкрити інші приховані частини. Спробуйте знайти всі три зірки на кожному рівні! Взаємодійте з об’єктами, які бачите в грі, натискаючи на них або перетягуючи їх. Таким чином ви відкриєте багато сюрпризів і зберете всі зірки. Find the Candy створено Adgard. Грайте в їх іншу казуальну гру на Poki: MadZOOng

Вебсайт: poki.com

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