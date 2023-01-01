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The Pillar

The Pillar

poki.com

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The Pillar — гра-головоломка від першої особи, яка розгортається на таємничому острові. Переміщайтеся по прекрасному таємничому світу і вирішуйте всі головоломки, щоб завершити цю демонстрацію! Графіка та саундтрек чудові, а головоломки поступово стають усе складнішими. Це остання захоплююча частина жанру таємничих головоломок. Чи можете ви завершити цю демонстрацію для The Pillar? Знайдіть головоломки, щоб розв’язати їх, клацаючи та перетягуючи плитки. Move - WASDThe Pillar створено PaperBunker s.r.o. Це їхня перша гра на Poki.

Вебсайт: poki.com

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