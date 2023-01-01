Block the Pig — гра-головоломка, у якій вам потрібно зловити свиню, розміщуючи блоки. У грі є різні раунди, які стають дедалі складнішими. Якщо ви дозволите свині втекти, гра скинеться, і вам доведеться починати спочатку, тому будьте обережні! Скільки раундів ви можете пройти? Натисніть на плитки, щоб розмістити блок. Блок Свиня був створений Sun Temple. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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