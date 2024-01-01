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Doodle Block Puzzle

Doodle Block Puzzle

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Вебсайт: poki.com

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Doodle Block Puzzle offers a fun challenge as you need to put different shapes of blocks in the right place to solve puzzles! Exercise your spatial awareness to envision the perfect fit for each block, discovering surprising ways to form unique shapes. Feel stuck? Simply tap the hints button for help! With over 100 puzzles to conquer, can you crack them all and master the art of block puzzling?

Вебсайт: poki.com

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