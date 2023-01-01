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Orange

Orange

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Вебсайт: poki.com

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Orange — гра-головоломка, у якій кожен рівень принципово відрізняється. У вас є 25 унікальних і чудово створених головоломок, і вам потрібно мислити нестандартно, щоб вирішити всі з них. Не соромтеся використовувати кнопку лампочки, яка з’явиться у верхньому правому куті, якщо ви застрягли на рівні. Зверніть увагу, що для кожного рівня є кілька підказок, обов’язково прочитайте їх усі. Як швидко ви зможете пройти всі 25 рівнів і закінчити Orange?

Вебсайт: poki.com

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