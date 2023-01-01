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Pink

Pink

poki.com

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Pink — гра-головоломка, створена Бартом Бонте. У цій грі кожен рівень унікальний. У вас є 25 чудово складених головоломок, і вам потрібно буде змінити свій спосіб мислення, щоб вирішити їх усі. Кнопка лампочки у верхньому правому куті може надати вам підказку, якщо ви застрягли на рівні. Ви можете використовувати кнопку підказки кілька разів, якщо потрібно! Чи можете ви закінчити кожен рівень у Рожевому? Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з головоломкою. Клацніть лампочку, щоб отримати підказки. Рожевий був створений Бартом Бонте. Грайте в інші їхні ігри на Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green і Factory Balls Forever

Вебсайт: poki.com

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