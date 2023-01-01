WebCatalog
Rhomb

Rhomb

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rhomb» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Rhomb — гра-головоломка, створена Kek Games. У цій розслаблюючій мінімалістичній головоломці вам потрібно розв’язати вузол ромбів у правильному порядку. Перегляньте кожну лінію та її з’єднання, щоб визначити, який ромб потрібно відпустити першим, і уникайте зіткнення з іншими ромбами. Рівень завершено, коли ви успішно відпустите всі ромби. Якщо ви застрягли, скористайтеся функцією підказки, натиснувши кнопку з трьома крапками над головоломкою. Чи зможете ви пройти всі рівні в Rhomb? Спробуйте! Натисніть або торкніться ромба, щоб розв’язати його, не торкаючись інших ромбів. Ромб створено Kek Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rhomb». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cosmos Lines

Cosmos Lines

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Nonogram

Nonogram

poki.com

UnpuzzleR

UnpuzzleR

poki.com

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Line Up: Dots!

Line Up: Dots!

poki.com

Mosaic Puzzle Art

Mosaic Puzzle Art

poki.com

Unpuzzle

Unpuzzle

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Shape Fold Nature

Shape Fold Nature

poki.com

UnpuzzleX

UnpuzzleX

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності