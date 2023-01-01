Rhomb — гра-головоломка, створена Kek Games. У цій розслаблюючій мінімалістичній головоломці вам потрібно розв’язати вузол ромбів у правильному порядку. Перегляньте кожну лінію та її з’єднання, щоб визначити, який ромб потрібно відпустити першим, і уникайте зіткнення з іншими ромбами. Рівень завершено, коли ви успішно відпустите всі ромби. Якщо ви застрягли, скористайтеся функцією підказки, натиснувши кнопку з трьома крапками над головоломкою. Чи зможете ви пройти всі рівні в Rhomb? Спробуйте! Натисніть або торкніться ромба, щоб розв’язати його, не торкаючись інших ромбів. Ромб створено Kek Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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