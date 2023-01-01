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UnpuzzleR

UnpuzzleR

poki.com

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UnpuzzleR — гра-головоломка, створена компанією Kek Games. Ваше завдання — видалити всі частини головоломки, доки полотно не стане повністю порожнім. Клацніть і перетягніть шматок, щоб відтягнути його та видалити з головоломки. Немає можливості застрягти, це одна з найкращих розслаблюючих ігор, у які ви можете поринути деякий час. Ваш прогрес зберігається після кожного вдалого ходу, тож ви можете просто розслабитися та насолоджуватися цим заспокійливим досвідом, не турбуючись про рішення. Зробіть перерву, коли захочете, і поверніться пізніше, щоб продовжити з того самого місця. Завжди є наступний крок, і якщо ви не можете його знайти - скористайтеся підказкою або навіть пропустіть рівень. Чи можете ви вирішити всі заспокійливі головоломки в UnpuzzleR? Утримуйте та перетягніть шматок, щоб відтягнути його та видалити з пазла. Ви можете витягнути фігуру, лише якщо жодна інша фігура не загороджує шлях. Видаліть кожну частину, щоб розгадати головоломку! UnpuzzleR був створений Kek Games. Грайте в інші головоломки, що знімають стрес, на Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle і Rhomb

Вебсайт: poki.com

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