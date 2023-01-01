Unpuzzle — гра-головоломка, створена Kek Games. Ваше завдання — видалити всі частини головоломки, доки полотно не стане повністю порожнім. Клацніть і перетягніть шматок, щоб відтягнути його та видалити з головоломки. Ви можете витягнути фігуру, лише якщо жодна інша фігура не загороджує шлях. Є кілька унікальних способів вирішити всі ці розслаблюючі головоломки. Чи можете ви допомогти цим частинам розгадати головоломку? Тримайте та перетягніть частину, щоб відтягнути її та видалити з пазла. Ви можете витягнути фігуру, лише якщо жодна інша фігура не загороджує шлях. Видаліть кожну частину, щоб розгадати головоломку! Unpuzzle створено Kek Games. Грайте в інші головоломки, що знімають стрес, на Poki: UnpuzzleX і Rhomb

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Unpuzzle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.