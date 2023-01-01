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Jigsaw Photo Puzzle: Christmas

Jigsaw Photo Puzzle: Christmas

poki.com

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Jigsaw Photo Puzzle: Christmas — це гра-головоломка, у якій ви повинні перетягувати фрагменти пазла та розміщувати їх у потрібному місці, щоб отримати приголомшливе, класне зображення, пов’язане зі святом Різдва. Якщо у вас усі фігури в потрібному місці, ви закінчите рівень! Є 3 рівні складності на вибір: легкий, звичайний і важкий, кожен з яких додає все більше і більше частин до головоломки. Ляжте під ковдру з чашкою гарячого шоколаду та грайте в цю розслаблюючу головоломку в найчудовішу пору року! Клацніть або перетягніть, щоб перемістити вибраний фрагмент. Розмістіть усі частини, щоб відкрити зображення та завершити рівень. Jigsaw Photo Puzzle: Christmas була створена Avix Games. Грайте в інші ігри для мислення на Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition і Photo Puzzle: Slide Edition

Вебсайт: poki.com

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