Cosmos Lines — це розслаблююча гра-головоломка, у якій ви малюєте лінії, щоб заповнити сітку. Кожен рядок може бути лише стільки, скільки вказує число на ньому, тому для того, щоб зібрати їх усі разом у правильний спосіб, знадобиться деяка сила мислення. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли, ви завжди можете попросити корисну підказку! Чи зможете ви пройти всі рівні?

Вебсайт: poki.com

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