Nonogram — це гра-головоломка, у якій ви заповнюєте сітку квадратів кольором, щоб відкрити приховане зображення. Кожен пазл містить зображення з різними прихованими квадратами. Перевірте цифри вгорі та ліворуч від сітки, оскільки вони дають вам підказку про те, скільки квадратів ви повинні заповнити, а скільки залишити порожніми, поставивши «X». Наприклад, якщо в стовпці показано число 5, це означає, що ви повинні заповнити п’ять квадратів у цьому конкретному стовпці. Проте не вгадайте. Завжди краще визначати його логікою та заповненням сусідніх квадратів. Ви можете скористатися підказкою, якщо ви застрягли, і навіть відновити життя, якщо зробили забагато помилок. Переходьте до найпривабливішого кросворду, який ви гратимете цього року! Заповніть квадрати кольором, уважно стежачи за порядком відображених чисел. Якщо відображається Заповнити квадрати - торкніться або ліву кнопку миші. Нонограму створено WeDoYouPlay. На Poki є й інші ігри-головоломки: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram можна безкоштовно грати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні на Poki.

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