WebCatalog
Nonogram

Nonogram

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nonogram» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Nonogram — це гра-головоломка, у якій ви заповнюєте сітку квадратів кольором, щоб відкрити приховане зображення. Кожен пазл містить зображення з різними прихованими квадратами. Перевірте цифри вгорі та ліворуч від сітки, оскільки вони дають вам підказку про те, скільки квадратів ви повинні заповнити, а скільки залишити порожніми, поставивши «X». Наприклад, якщо в стовпці показано число 5, це означає, що ви повинні заповнити п’ять квадратів у цьому конкретному стовпці. Проте не вгадайте. Завжди краще визначати його логікою та заповненням сусідніх квадратів. Ви можете скористатися підказкою, якщо ви застрягли, і навіть відновити життя, якщо зробили забагато помилок. Переходьте до найпривабливішого кросворду, який ви гратимете цього року! Заповніть квадрати кольором, уважно стежачи за порядком відображених чисел. Якщо відображається Заповнити квадрати - торкніться або ліву кнопку миші. Нонограму створено WeDoYouPlay. На Poki є й інші ігри-головоломки: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram можна безкоштовно грати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні на Poki.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nonogram». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Sudoku

Sudoku

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

Amazing Sudoku

Amazing Sudoku

poki.com

Sudoku Village

Sudoku Village

poki.com

Ultimate Sudoku

Ultimate Sudoku

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Reversi

Reversi

poki.com

Anycolor by Numbers

Anycolor by Numbers

poki.com

Photo Puzzle: Jigsaw Edition

Photo Puzzle: Jigsaw Edition

poki.com

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

Find The Candy

Find The Candy

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності