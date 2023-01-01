Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pixel Puzzles» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Pixel Puzzle is a retro puzzle game in which you have to put the pixels in the right place to form a picture! After accidentally setting of a bomb, Clippy's entire pixel art collection has been scrambled. And he was so attached to it as well! You'll have to help him to put them all back together. With over 200 different puzzles to solve, there's always something to do. You can also admire your pixel art in Disco mode. Don't worry if you get stuck! You can always ask for a helpful hint. Prove that you're a real pixel artist and put Clippy's collection back together!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pixel Puzzles». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.